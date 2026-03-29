Ankara\'da cinayet cezası onandı

29.03.2026 14:30
Osman Şeker, ortağı Levent İşçen'i öldürmekten 25 yıl, akrabası 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

ANKARA'da ortağı Levent İşçen'i (54) tabancayla öldüren Osman Şeker'e (55) yerel mahkemece verilen 25 yıl hapis cezası ile olay sırasında yanında bulunan akrabası Salih Karakurt'a verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulundu.

Olay, 6 Eylül 2023'te, Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Cinnah Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Levent İşçen, eşiyle birlikte ofisinin bulunduğu binadan çıkıp aracına binerken, para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı Osman Şeker yanına geldi. Şeker, tartıştığı İşçen'i tabancayla başından vurup, öldürdü. Kaçan Şeker ve yanındaki akrabası Salih Karakurt yakalanıp, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak, Osman Şeker ve Salih Karakurt hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Osman Şeker 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis, Salih Karakurt ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF, VERİLEN CEZALARI HUKUKA UYGUN BULDU

Yerel mahkemenin kararının ardından taraf avukatları ve Cumhuriyet savcısı, istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruları inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, verilen cezaları hukuka uygun buldu.

DOSYANIN YARGITAY İNCELEMESİ SÜRÜYOR

İstinaf kararının ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Maktul Levent İşçen'in ailesinin avukatı tarafından Yargıtay'a gönderilen dilekçede, sanık Osman Şeker'in eyleminin ani gelişmediği, maktulü önceden takip ederek plan dahilinde hareket ettiği belirtilerek, eylemin 'Tasarlayarak öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle yerel mahkeme kararının bozulması ve sanığın daha ağır cezalandırılması istendi. Dosyanın Yargıtay'daki incelemesi sürüyor.

'TAMAMEN TASARLANMIŞ BİR CİNAYET'

Maktul İşçen'in ailesinin avukatı Arzu Gül, "Tamamen tasarlanmış bir cinayettir. Günler öncesinden bu iki şahıs geliyor. Müvekkillerim Zehra İşçen ve ölen kişi Levent İşçen'i takip ediyor. Araca giriyor. Araca girdiğinde önce silah çekiyor. Zehra Hanım'ı da öldürmek istiyor. Zehra Hanım arabadan kendisini atıyor. Dışarı çıkıp canını kurtarıyor. Levent Bey'i de kafasından vurup öldürüyor. Şu anda dosya temyiz aşamasında, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde bugün itibarıyla incelemeye girdi. Sonucu bekliyoruz, benim kanaatim tasarlayarak adam öldürmeden ceza verilmesi olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalarla ilgili önemli açıklama
Bakan Çiftçi'den APP plakalarla ilgili önemli açıklama
13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
