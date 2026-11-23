Ankara'da trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştirerek kaza yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan cip sürücüsü C.Ş.'ye 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Önceki gün Çayyolu'ndan Kızılay istikametine seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirerek kaza yapan bir cipe ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda cip sürücüsünün C.Ş. olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin geri alındığı belirlendi.

Sürücüye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, araç sahibine ise ilgili kanun maddesi kapsamında toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Haber/Kamera: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA