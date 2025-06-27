Ankara'da Çocuk ve Aile İlişkileri Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Çocuk ve Aile İlişkileri Semineri

Ankara\'da Çocuk ve Aile İlişkileri Semineri
27.06.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle 'Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri' programı düzenlendi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde " Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri" programı düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Keklik, YÖK'ün ülke genelinde "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen ve Hamamönü'nde düzenlenen programda katılımcılara çocuk, aile ve eş ilişkilerini anlattı.

İnsanların "çocuğumu düzgün büyütüyor muyum?" kaygısı taşıdığını aktaran Keklik, "Çocuğunu çok iyi büyütüyor musun, büyütmüyor musun? Belirli prensipleri var ama en önemlilerinden bir tanesi sen çocuğunu hissedebilen birisi misin? Sen gerçekten çocuğunun nasıl bir insan olduğunu, neye yetenekli olduğunu, nerelerde tıkandığı ve ne gibi eksiklerinin olduğunu biliyor musun?" dedi.

Keklik, bir insanın potansiyeli ölçüsünde en iyisi olmaya çalışması gerektiğini belirterek, "Bu uğurda yolda tıkanacak, kafası karışacaktır. Bu gibi durumlarda büyükler onun ne kadar yolunu açıyor ve hayatını kolaylaştırıyor diye bakıyorum. Ben buna ebeveynliği, öğretmenliği veya hocalığı insanileştirmek olarak bakıyorum. Siz çocuk büyütüyorsunuz, filan uzman diyor ki 'bana göre şöyle büyütsün'. Bana göre ana referans nokta çocuğun kendisi olmalı. Çocuğun yerine kendini koyabilmelisin." diye konuştu.

Bir ailedeki rollerin diğer herkesi etkilediğini anlatan Prof. Dr. Keklik, iki çocuktan birine fazla değer verildiğinde diğerinin onun gölgesinde kalan birisi olarak yetişeceğini söyledi.

Keklik, aile sistem olarak görüldüğünde en önemli kişilerin ebeveynler olduğuna dikkati çekerek, "Anne-baba ehil değilse ne olur?' diyeceksiniz, o boşluğu çocuklar doldurmak zorunda kalır. Deneme-yanılma yoluyla başını yararak çilelerden geçecek. O yüzden 1960'lardan beri anne-babayı, ilişkilerin, ailenin en önemli birimleri olarak görüyoruz. Teker teker değil, bir çift olarak en önemli aile unsurları." ifadelerini kullandı.

Teker teker değil, bir çift olarak en önemli aile unsurları.

Erkeklerin de kadınlar gibi çocuk büyütmede ehil olması gerektiğini söyleyen Keklik, "Katiyen çocuk şunu hissetmeyecek, 'benim annem beceriksizdir, benim annemin, babamın gücü bana yetmez'. Çocuğunuz sizin gücünüzün kendisine yetmeyeceğini ne zaman fark etse, bunu hissettikten sonra siz onun anne, babası değilsiniz." dedi.

Keklik, buna karşı en uygun davranışın çocukla yakınlık kurmak olduğunu anlattı.

Etkinlikte, müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Altındağ Belediyesi, ankara, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Çocuk ve Aile İlişkileri Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 17:06:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Çocuk ve Aile İlişkileri Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.