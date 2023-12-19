Çubuk\'ta Çocuklarla Buluşan "By Mıstık" Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "By Mıstık" adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı meddah Mustafa Yeşilyurt tarafından kaleme alınan oyun, ilçedeki bir düğün salonunda sahnelendi.

Çocukların ilgiyle izlediği oyun, büyük beğeni topladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere, çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın bir tebessümü dünyalara bedel. Onlara daha güzel daha mutlu ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Oyunu izleyen öğretmen ve öğrenciler de memnuniyetini dile getirdi.