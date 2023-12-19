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Çubuk'ta Çocuklarla Buluşan "By Mıstık" Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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Çubuk'ta Çocuklarla Buluşan "By Mıstık" Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 'By Mıstık' adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu. Oyun, ilçedeki bir düğün salonunda sahnelendi ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, onlara daha güzel bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi. Oyunu izleyen öğretmen ve öğrenciler de memnuniyetlerini dile getirdi.

Çubuk\'ta Çocuklarla Buluşan "By Mıstık" Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı
19.12.2023 - 18:24,
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "By Mıstık" adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı meddah Mustafa Yeşilyurt tarafından kaleme alınan oyun, ilçedeki bir düğün salonunda sahnelendi.

Çocukların ilgiyle izlediği oyun, büyük beğeni topladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere, çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın bir tebessümü dünyalara bedel. Onlara daha güzel daha mutlu ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Oyunu izleyen öğretmen ve öğrenciler de memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çubuk'ta Çocuklarla Buluşan "By Mıstık" Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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