Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Trafik Eğitimleri Başlıyor

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği ücretsiz trafik eğitim programı bu yıl da devam ediyor. Eğitimler kapsamında anasınıfı ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik, akülü arabalarla uygulamalı ve teorik dersler yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "ağaç yaşken eğilir" sloganıyla Başkentli miniklere yönelik trafik eğitimlerine bu yıl da devam ediyor. Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ücretsiz eğitimler başlıyor. Program kapsamında; anasınıfı (5-6 yaş) ile ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimleri verilecek. Çocuklar, akülü araçlar kullanarak trafik kurallarını eğlenceli ve öğretici bir ortamda deneyimleme fırsatı bulacak.

Başvurular sınıfça, randevular online

Eğitimlere bireysel başvuru kabul edilmeyecek. Katılım sağlamak isteyen öğrenciler, sınıf öğretmenleri eşliğinde ve sınıf olarak programa dahil olabilecek. Bu sayede eğitimler, kontrollü ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak isteyen okullar, https://cocuktrafik.ankara.bel.tr? adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Eğitimler, okullar kapanana kadar devam edecek

Trafik eğitimleri 6 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026'da okulların kapanmasıyla birlikte sona erecek. Program süresince çok sayıda öğrencinin trafik bilinci kazanması hedefleniyor.