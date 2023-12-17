 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındı

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındıANKARA'da doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Irak uyruklu 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ankara\'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındı
17.12.2023 - 11:14,
Abone Ol

Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındı

ANKARA'da doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Irak uyruklu 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Irak uyruklu aileden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, sabah saatlerinde 7 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ev halkının doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Aynı aileden Sadeer Ziyad Tarıq, Kutaıba Ziyad Tarıq, Tarıq Ziyad Tarıq, Shatha Khalıd Mohammed, Ziyad Tarıq Hasan, Tasneem Ziyad Tarıq ve Baneq Ziyad Tarıq'ı hastaneye kaldırdı. Ailenin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Doğal gaz ekipleri apartmanda kontrolde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ankara, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındı - Son Dakika


11:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması gerçekleştirilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması gerçekleştirilecek
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi; 7 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement