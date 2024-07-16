Ankara'da doğal yaşam alanı bozulan atmaca kuşları balkonlara girdi
ANKARA - Ankara'da doğal yaşam alanı bozulan atmaca kuşları evlerin balkonlarına girdi.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fatih Gaziosman Paşa Mahallesi'nde, doğal yaşam alanlarının azalması nedeniyle atmaca kuşları, mahalle sakinlerinin evlerinin balkonlarına girmeye başladı. Atmaca kuşları, doğal yaşam alanlarının yok olmasıyla birlikte şehir içindeki yapıları tercih etmeye başladı.
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