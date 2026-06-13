Ankara'da dolu ve sağanak hayatı felç etti - Son Dakika
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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı felç etti

Ankara\'da dolu ve sağanak hayatı felç etti
13.06.2026 15:48
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Ankara'da dolu yağışı ve sağanak, trafiği aksattı ve tarım arazilerine zarar verdi.

ANKARA'da etkili olan dolu yağışı ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Ulaşım, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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