Ankara\'da Drift Attıkları İçin 11 Şüpheli Gözaltında

ANKARA'da trafiğe açık alanda araçlarıyla drift attığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, trafiğe açık alanda drift atarak vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücüler hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları, ihbar, şikayet ve sosyal medya paylaşımlarınını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Driftte kullanıllan 12 araç trafikten menedilirken, sürücülerine ise toplam 2 milyon 78 lira idari trafik cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 sürücüye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Drift', 'Dilencilik' ve 'Değnekçilik' olmak üzere '3D' kuralında taviz verilmeyeceği belirtilirken, bu suçlara karşı soruşturma ve operasyonlara devam edileceği bildirildi.