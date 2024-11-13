Ankara'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği iş birliğiyle Kızılay Metro İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara diyabet riski hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, diyabet risk değerlendirme anketi, beden kitle indeksi hesaplaması ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

13.11.2024 12:31  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği iş birliğinde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan stantta vatandaşlara "Diyabet Risk Değerlendirme Anketi" yapılırken; kilo, boy ve bel çevresi ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplanarak risk grubunda yer alıp almadıkları hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği iş birliğiyle diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan stantta vatandaşlara; Diyabet Risk Değerlendirme anketi yapılırken; kilo, boy ve bel çevresi ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplanarak risk grubunda yer alıp almadıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var"

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Elif Güner, yapılan etkinlikle ilgili, "Bugün 14 Kasım Diyabet Etkinlikleri için buradayız. Bizim için önemli olan ne kadar farkındalık yaratırsak, ne kadar insana ulaşırsak, halkımızın sağlığını ne kadar iyi koruyabilirsek amacımıza o kadar ulaşmış oluyoruz. Diyabet, farkındalık yaratılması gereken ve kolay tespit edilemeyen, daha doğrusu halk arasında çok ihmal edilen bir hastalık. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ve daha tespit edilemeyenler var. Bizler de burada 14 Kasım için bir farkındalık yaratmak istedik. Halkımızı bilinçlendirmek istedik. Onun dışında risk değerlendirmesi yapıyoruz, broşür ve bilgilendirme çalışmalarıyla da bugünü destekliyoruz.  Bir vakıf iki dernek iş birliğinde güzel bir farkındalık günü geçirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Diyabet Günü, Etkinlik, Kızılay, Güncel, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.