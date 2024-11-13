Ankara'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği iş birliğinde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan stantta vatandaşlara "Diyabet Risk Değerlendirme Anketi" yapılırken; kilo, boy ve bel çevresi ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplanarak risk grubunda yer alıp almadıkları hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği iş birliğiyle diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan stantta vatandaşlara; Diyabet Risk Değerlendirme anketi yapılırken; kilo, boy ve bel çevresi ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplanarak risk grubunda yer alıp almadıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var"

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Elif Güner, yapılan etkinlikle ilgili, "Bugün 14 Kasım Diyabet Etkinlikleri için buradayız. Bizim için önemli olan ne kadar farkındalık yaratırsak, ne kadar insana ulaşırsak, halkımızın sağlığını ne kadar iyi koruyabilirsek amacımıza o kadar ulaşmış oluyoruz. Diyabet, farkındalık yaratılması gereken ve kolay tespit edilemeyen, daha doğrusu halk arasında çok ihmal edilen bir hastalık. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ve daha tespit edilemeyenler var. Bizler de burada 14 Kasım için bir farkındalık yaratmak istedik. Halkımızı bilinçlendirmek istedik. Onun dışında risk değerlendirmesi yapıyoruz, broşür ve bilgilendirme çalışmalarıyla da bugünü destekliyoruz. Bir vakıf iki dernek iş birliğinde güzel bir farkındalık günü geçirdik" dedi.