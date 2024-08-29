Ankara'da EGO şoförü tarafından darbedilerek otobüsten atılan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da EGO şoförü tarafından darbedilerek otobüsten atılan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Ulus-Pursaklar seferini yapan 438 numaralı EGO otobüsünü kullanan şoförün Hamit Mutlu'yu darbederek otobüsten atmasına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan Mutlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. EGO Genel Müdürlüğü ise şoför hakkında idari işlem başlattı.

29.08.2024 00:18
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Ankara'da bir kişinin EGO şoförü tarafından darbedilerek otobüsten atılmasına ilişkin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ulus- Pursaklar seferini yapan 438 numaralı EGO otobüsünü kullanan şoförün Hamit Mutlu'yu darbederek otobüsten atmasına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün durak harici bir yerde durduğu, şoförün Mutlu'yu otobüsten iterek dışarı çıkardığı ve Mutlu'nun yere düştüğü anlar yer alıyor.

Olayın ardından darp raporu alan Mutlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan Mutlu, yolcuların istedikleri duraklarda indirilmemesi nedeniyle tartışma çıktığını iddia ederek, şoförün "20 yıl cezaevinde yattım 20 yıl da senin için yatarım." dediğini öne sürdü.

EGO idari işlem başlattı

Öte yandan, EGO Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü Mehmet Ö'nün yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğunun kayıtlardan tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Pursaklar, 3-sayfa, ankara, Ulus, Ego, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da EGO şoförü tarafından darbedilerek otobüsten atılan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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