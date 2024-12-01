Ankara'da Esat Semt Hali ve Çarşısı Tadilat Projesi Yüzde 90 Tamamlandı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esat Semt Hali ve Çarşısı'nda başlattığı tadilat projesinin yüzde 90'ını tamamladı. 14 bin 250 metrekarelik alanda birçok sosyal ve kültürel alanın bulunduğu proje tamamlandığında Başkentliler daha modern, sağlıklı ve güvenli bir hizmetle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Esat Semt Hali ve Çarşısı Tadilat Projesi"nde sona yaklaşılıyor. Vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürecek projenin yüzde 90'ı tamamlandı.

Yavaş, müjdeyi sosyal medyadan verdi

Projeyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da sosyal yaşamın yeni adresi: Esat Semt Hali ve Çarşısı. Tadilatının yüzde 90'ı tamamlanan 14 bin metrekarelik alanda; modern mimari, kültür, sanat ve lezzet bir araya geliyor. Atölyelerden kütüphanelere, gençlik merkezinden tasarım pazarlarına kadar her ayrıntısıyla Başkentlilerin keyifli vakit geçireceği bu yeni yaşam alanı çok yakında kapılarını açıyor" ifadelerini kullandı.

14 bin 250 metrekare alan üzerine kurulu 4 kat

14 bin 250 metrekarelik bir alanda mahalle dokusu korunarak yürütülen proje ile bodrum katında otopark bulunan toplam 4 katlı Esat Semt Hali ve Çarşısı, daha modern ve donanımlı bir yapıya kavuşuyor.

Projenin 3 bin 380 metrekarelik zemin katında, yeme içme alanlarının yanı sıra tamirci, kunduracı, çiçekçi, sahaf, fotoğrafçı ve hırdavatçı gibi çeşitli esnafın yer alacağı 30 dükkan bulunuyor. 3 bin 200 metrekarelik diğer katlarda ve terasta ise atölyeler, kütüphaneler, gençlik merkezi, radyo müzesi, kayıt stüdyosu, tasarım pazarları, açık hava oyun alanları gibi pek çok sosyal ve kültürel alan yer alıyor. Teras katında ayrıca Başkentlilerin çeşitli lezzetlerle buluşabileceği bir de sofra çemberi oluşturuluyor.

"Bakım ve onarım çalışmalarının ardından hayata geçirelecek"

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şube Müdürü Özlem Özderin, "Esat Semt Hali, 14 bin metrekarelik dört katlı bir yapı. Yapıyı bakım ve onarıma aldık. Şu anda çalışmalarda sona geldik. Zemin katta yeme içme mekanları, üst katta ise kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği kütüphane, gençlik merkezi ve sosyo-kültürel tesisleri konumlandırdık. En üst katta ise tasarım pazarları ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği iki terasımız yer almakta. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından hayata geçirebilecek noktada" dedi.

Giriş katın 4 bin metre civarında olduğunu ve ortalama 20 dükkanının yer aldığını belirten Özderin, "Arkasında yeşil bir amfi alanı oluşturduk. Amacımız, arka bahçede insanların yeme içme mekanlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir sosyal alan oluşturmak. En üst katta teras yer alıyor. Yaz kış gençlerin ve kullanıcıların aktif olarak yer alabilecekleri tasarım pazarları, yeme içme mekanları ve açık hava meydanları yer alacak" diye konuştu.