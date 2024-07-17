Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari FETÖ mensuplarının yakalanmamak amacıyla sık sık ev değiştirerek saklandıkları hücre evleri polis operasyonlarıyla tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubay da bulunuyor. Şüphelilerin yargı süreci devam ediyor.

17.07.2024 09:31
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca firari FETÖ mensuplarının yakalanmamak amacıyla söz konusu terör örgütünün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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