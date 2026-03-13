Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 90'lar Sokak Oyunları ile Renkli Ramazan Etkinliği

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının 90'lı yılların paylaşımcı atmosferini yeniden yaşatmak amacıyla "90'lar Sokak Oyunları" konseptli bir etkinlik düzenledi. Ali Öcal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, akademi ve çalışma istasyonu üyelerinden oluşan yaklaşık 100 genç katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım kültürünü gençlerle birlikte yaşatmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Genç Akademi ve çalışma istasyonu üyelerinin katılımıyla Ali Öcal Spor Salonu'nda düzenlenen "90'lar Sokak Oyunları" konseptli programa yaklaşık 100 genç katıldı. İftar programıyla başlayan etkinlikte gençler hem birlikte oruç açtı hem de 90'lı yılların sokak kültürünü hatırlatan geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Program kapsamında halat çekme, yakan top ve ip atlama gibi geçmişten günümüze uzanan geleneksel sokak oyunları oynandı. Etkinlikte ayrıca gençlerin büyük ilgi gösterdiği laser-run dart, basketbol gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda hem rekabet hem de eğlence bir arada yaşanırken, ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhu da spor ve oyunlarla pekiştirildi.

Sincan Genç Akademi İdarecisi Sema Ecder, "Gençlik ve Spor Hizmetleri'ne bağlı Genç Akademi Merkezleri ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bu iftarda çocuklarımızla birlikte 90'lar sokak oyunlarını oynuyoruz. Onlara 90'ların ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu heyecana bizlerde dahil olduk" dedi.

"Üniversite Ankara'da okunur"

Etkinliğe katılarak eğlenceli anlar yaşayan gençler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fatma Sena: "Başkent Üniversitesi'nde okuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldik. Hem birlik, beraberlik ve paylaşmanın anlamını tekrar anlamış olduk hem de burada yeni tanıştığım insanlarla kurduğum dostluklardan dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

-Doğukan Nuroğlu: "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Burada arkadaşlarımla beraber voleybol oynadık, basketbol oynadık sonra çuval yarışımız vardı çok eğlenceliydi. Sonra arkadaşlarımızla beraber iftar yaptık, yeni arkadaşlarla tanıştık. Sınav stresi, gurbette olmamız ve yurtta kalmamız nedeniyle bu tür etkinlikler bizi daha fazla motive ediyor. En son olarak şunu söylemek istiyorum, üniversite Ankara'da okunur."