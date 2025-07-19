Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

19.07.2025 12:26
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Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında kentin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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