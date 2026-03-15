Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

15.03.2026 12:56  Güncelleme: 14:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Umudun Sözü Kadın' temasıyla düzenlenen etkinlikte kadınların toplumsal hayattaki yeri ve eşitlik vurgusu yapıldı. Etkinlikte müzik ve dans gösterileri gerçekleştirildi, kadından oluşan sanatçıların eserleri sergilendi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Umudun Sözü Kadın" temasıyla "Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kocatepe Kültür Merkezi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, koro ve dans gösterileri sahnelenirken, Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin sergisi de ziyaretçilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Umudun Sözü Kadın" temasıyla "Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" etkinliği düzenledi. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yüzlerce kişi katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da etkinlikte kadınlarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğu Sesi Korosu, Daphne Kadın Korosu ve Deli Sanat Flamenko Dans Grubu sahne aldı. Ayrıca, Ankara Kadın Ressamlar Derneği tarafından hazırlanan sergi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan avukat Sanem Küçükarzuman, kadın hakları ve kadınların toplumsal hayattaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dayanışma ve eşitlik vurgusu

Kadın emeği, dayanışma ve toplumsal eşitlik vurgusunun ön plana çıkarıldığı program, Ankara'da Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen anlamlı buluşmalardan biri oldu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent' Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
