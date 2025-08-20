Ankara'da Güvenlik Uygulaması - Son Dakika
Ankara'da Güvenlik Uygulaması

Ankara'da Güvenlik Uygulaması
20.08.2025 23:59
Emniyet Müdürü Engin Dinç, parklarda yapılan polis denetimini yerinde inceledi, 3 kişi yakalandı.

ANKARA Emniyet Müdürü Engin Dinç, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu nokta ve parklarda yapılan polis uygulamasını denetledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yol, park ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama düzenledi. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yapılan uygulamayı yerinde denetledi. Dinç, denetleme sırasında vatandaşlarla da sohbet etti. Dinç, vatandaşların huzuru güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini, başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla vazifesinin başında olduğunu ifade etti.

ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama, 94 noktada, 384 parkta 270 ekip ve 907 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirildi. 10 bin 998 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada 2 bin 805 araç kontrol edildi, aranan 3 kişi yakalandı. 42 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, 45 araca 425 bin 71 TL trafik cezası kesildi.

Kaynak: DHA

