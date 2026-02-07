Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlıkta Güç Birliği Oluşturuyor - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlıkta Güç Birliği Oluşturuyor

07.02.2026 13:01  Güncelleme: 15:12
Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlediği toplantılarda ambulans hizmetleri, bağımlılıkla mücadele ve çevre sağlığı gibi konuları ele aldı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla "ortak akıl" toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda ambulans ve nakil hizmetlerinden bağımlılıkla mücadeleye, çevre sağlığından koruyucu sağlık çalışmalarına kadar birçok başlık ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te halk sağlığını önceleyen çalışmalarını genişletmek ve daha etkin hale getirmek amacıyla ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kapsamlı toplantılar gerçekleştirdi. Ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla düzenlenen buluşmalarda, sağlık hizmetlerinde iş birliğinin artırılması hedeflendi. İlçe belediyeleriyle yapılan toplantıda; ambulans ve hasta nakil hizmetleri, bağımlılıkla mücadele, toplum sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı hizmetleri gibi konularda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen toplantıya, LÖSEV, Kızılay, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Ankara Aile Hekimleri Derneği başta olmak üzere toplam 25 STK katıldı. Toplantıda; Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen özel gün ve haftalarda yürütülebilecek farkındalık ve koruyucu sağlık çalışmaları, ortak proje alanları, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve 2026 yılı halk sağlığı faaliyetlerine yönelik öneriler görüşüldü.

"Koruyucu ve farkındalık temelli bir anlayışla ele alıyoruz"

Toplantıda konuşan ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, halk sağlığında iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ve tüm dünyada eş zamanlı olarak anılan önemli gün ve haftalar, yalnızca birer takvim hatırlatması değil; toplum sağlığına dair ortak sorumluluğumuzu yeniden düşünmemizi sağlayan çok kıymetli fırsatlardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlığı yalnızca tedavi edici hizmetlerle değil; önleyici, koruyucu ve farkındalık temelli bir anlayışla ele alıyoruz. Bu anlayışın en güçlü paydaşlarının da sivil toplum kuruluşlarımız ve ilçe belediyelerimiz olduğuna yürekten inanıyoruz. Bugün burada bulunmamızın temel amacı; sağlık alanında aynı hedefe yürüyen kurumlar olarak ortak aklı büyütmek, güç birliği yapmak ve Ankaralı hemşehrilerimiz için daha etkili çalışmalar üretmektir."

"Ortak çalışarak daha geniş kitlelere ulaşarak sağlığı geliştirebiliriz"

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Emre Ömer Keleş, yerel yönetimlerle birlikte çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Yerel yönetimlerle, Aile Sağlığı Merkezlerimizde birçok zaman dirsek temasında bulunuyoruz. Beraber iş birliklerini yapabiliyor olmak bizler için çok kıymetli. Birçok sorunumuzda belediyeler bizi destekleyebiliyor çünkü Aile Sağlığı Merkezleri kendi hekimlerince yönetilen kurumlar, buralarda da gördüğümüz destekler bizim için çok kıymetli, ayrıca halka ulaşmak konusunda yerel yönetimler ve aile hekimleri ortak çalışarak daha geniş kitlelere ulaşarak sağlığı geliştirebiliriz" diye konuştu.

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Dr. Ahu Eser Eset ise "Ankara Büyükşehir Belediye'mizle halk sağlığına yönelik çok güzel projelere imza attık. Yeni projelerimizde de birlikte olmak bizleri mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

