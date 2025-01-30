Ankara'da Hamile Kadına Köpek Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Hamile Kadına Köpek Saldırısı

Ankara\'da Hamile Kadına Köpek Saldırısı

Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı hamile İpek Kaya, psikolojik travma yaşıyor.

30.01.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep'ten Ankara'ya göç ettiklerini dile getiren 3 çocuk annesi Kaya, hamile olduğunu, doktor kontrolüne giderken yolda sahipsiz köpeklerinin önüne çıkıp kendisine saldırdığını ifade etti.

Olay yerinden geçen bir sürücüsü tarafından kurtarıldığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Bir anda köpekler önümü kesip beni bırakmadı, çok kalabalıklardı. Duvar dibine sıkışıp kaldım. Bağırıyorum, ağlıyorum ama kimse beni duymadı. Bir kaç araba geçti ancak hiç biri durmadı. En son bir arabaya 'abi beni kurtar' diye bağırdım. O durdu ve beni kurtardı. Allah razı olsun."

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bebeğinin düşme tehlikesinin olduğunu söyleyen Kaya, "Köpekler gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok tedirgin oluyorum. Kaç gündür ağzıma bir şey koymuyorum. Çok zor durumdayım, sürekli ağlıyorum. Psikolojim bozulmuş. Bebeğimi düşürme tehlikesi yaşıyorum. Onun için hastaneye gidip geliyorum." dedi.

Kaya, yetkililerden bu sorunu çözmelerini isteyerek sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep etti.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı

Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı Kaya'nın, yardım istediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Görüntüde, yoldan geçen bir sürücünün köpeklerin üzerine aracını sürüp hamile kadını kurtardığı anlar da yer almıştı.

Kaynak: AA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, ankara, Yaşam, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Hamile Kadına Köpek Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:42:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Hamile Kadına Köpek Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.