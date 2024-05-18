Ankara'da Hareketlilik Konulu Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Hareketlilik Konulu Çalıştay Düzenlendi

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı' kapsamında '2024 Yılında Ankara'da Hareketlilik' konulu '2. Paydaş Çalıştayı' düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemlerini kapsayan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

18.05.2024 14:10
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(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında '2024 Yılında Ankara'da Hareketlilik' konulu '2. Paydaş Çalıştayı' düzenlendi. Üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, proje uzmanları ile özel sektöre temsilcilerinin katıldığı çalıştayda; panel ve sunum tartışmalarının yanı sıra oluşturulan senaryolar ve tedbir paketleri üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemlerini kapsayan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında 2040 Yılında Ankara'da Hareketlilik konulu "2. Paydaş Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya; üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, proje uzmanları ile özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, EGO Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Taylan Engin katıldı.

AMAÇ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI

SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile paydaşların ve Ankara halkının süreçten haberdar olmaları için imkanlar sağlamayı, sürdürülebilir hareketlilikle ilgili karar alma süreçlerinde tüm hedef gruplarının temsilcilerine söz hakkı verilmesi ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejilerinin birlikte oluşturulması amaçlanıyor.

Dünya'da yaygınlıkla uygulanan ve önde gelen 10 farklı sürdürülebilir ulaşım senaryosunun içinden 6 farklı senaryo seçildi. Çalıştayın ikinci aşamasında panel tartışması, sunum ve tartışma, senaryolar ve tedbir paketleri üzerine gruplar çeşitli bilgi ve deneyimlerini birbiriyle paylaştı.

"YAPAY ZEKA VE DİĞER TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ LAZIM"

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, "Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman bizim yaşadığımız zaman dilimini ve ileriye yönelik yaşayacağımız yaşantımızı verimli bir şekilde, kaynakları en uygun biçimde değerlendirerek sürdürülebilir kılmamız lazım. Şehrin ulaşım ana planlamalarının yapılması lazım. Önümüzdeki dönemlerde ulaşım ana planını da tamamlayacağız. EGO 3 yeni metro projesi üzerinde çalışıyor, şuan onay sürecinde. Akıllı şehirden önce akıllı alt yapıyı yapmamız lazım. Yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanarak çalışmalar yapmamız lazım" diye konuştu.

Ankara'nın sürdürülebilir hareketliliğinde vizyon çizmeye çalıştıklarını kaydeden EGO Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Taylan Engin ise şunları söyledi:

"Ankara için neler yapmalıyız, hangi senaryolara ağırlık vermeliyiz, yerel yönetim olarak almamamız gereken roller neler gibi konuları çalışıyoruz. Bu konuda siz paydaşlarımızın görüşleri bizim için çok önemli.  Lastik tekerlekli taşımacılığımızda yaklaşık günlük 1 milyon, raylı sistemlerde de 500 bin yolcuya hizmet veren bir yapımız var. Akıllı ulaşım sistemlerini kullanma nedenimiz zamanı daha kaliteli ve verimli kullanılabilir hale getirmek. EGO'yu Ankara'nın ulaşım otoritesi haline getirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızla bu eksende ilerliyoruz. Bu işin finalinde Ankara'da Ankaralıların memnun ve mutlu olacağı kaliteli bir toplu taşıma hizmetini geliştirebilmek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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