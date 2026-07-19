Başkentliler, Ata Çiftliği'nde Hasat Yaptı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ATA Çiftliği'nde düzenlenen Hasat Şenliği, Başkentlileri doğayla buluşturdu. Meyveleri dalından toplama fırsatı bulan vatandaşlar, gün boyu süren etkinliklerin ardından 90'lar konseriyle eğlenceli bir gün yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ATA Çiftliği'nde düzenlediği Hasat Şenliği ile üretimle kent yaşamını bir araya getirdi. "Sandalyeni ve Sepetini Al Gel" konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte Başkentliler; dut, erik, kiraz, kayısı, vişne ve lavanta hasadına katılarak doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe Başkan Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu da katıldı.

HASAT COŞKUSU KONSERLE TAMAMLANDI

Gün boyu süren etkinliklerin ardından ATA Çiftliği'nde düzenlenen 90'lar konserinde Metin Özülkü, Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Ümit Sayın sahne aldı. Sevilen şarkılar eşliğinde nostalji yaşayan Başkentliler, hasat coşkusunu müzikle tamamladı.

"ÇOCUKLAR ÜRETİMİ YERİNDE GÖRSÜN İSTEDİK"

Tüzün, özellikle çocukların üretim süreçlerini yerinde deneyimlemesinin önemine dikkati çekerek, "Ankara, İstanbul gibi metropollerde yaşayan çocuklar meyvelerin manavda, markette, tezgahta büyüdüğünü zannediyor. Hedefimiz şuydu; bu çocuklar buraya gelsinler, bu ürünlerin ağaçta yetiştiğini ya da sebze toplayacaklarsa fidelerde yetiştiğini görsünler. Elleri kirlensin, üstleri başları kirlensin ve dalından toplayarak yesinler istedik. Bunu da çok şükür başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"SANATIN GÜCÜNÜ TOPRAĞIN BEREKETİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Köroğlu ise Ata Çiftliği'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür politikaları ile kırsal kalkınma vizyonunu buluşturan önemli bir alan olduğunu belirterek, "Kültür ve sanatın birleştirici gücünü toprağın bereketiyle buluşturuyoruz. Hasat Şenliği'nin coşkusunu binlerce Ankaralı ile birlikte yaşarken akşama da 90'ların unutulmaz şarkılarını hep bir ağızdan, aynı gökyüzünün altında, birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Tarımsal üretimin önemine dikkati çekmek ve vatandaşları doğayla buluşturmak amacıyla düzenlenen Hasat Şenliği, her yaştan Başkentliye keyifli anlar yaşattı. Başkentliler güne dair izlenimlerini, şu sözlerle paylaştı:

-Tuğba Aktürk: "Çok güzel, çok eğlendik Biz hafta sonu diye gelmiştik çok memnunu Öyle etkinliği de görünce piknik örtümüz falan vardı dedik götürelim üstüne silkeleyelim daha rahat toplaması gelmişken tadına bakalım dedik."

-Turgay Ünver: "Mükemmel oldu. Apartman aralarında anca 3-5 meyve oluyor onu da çocuklar tüketiyor. Biz de eve bari şöyle taze taze dalından toplayalım."

-Kemalettin Tarım: "Ulaşımı ringlerle sağladık, kızım biraz eğlensin istedik burada o yüzden ziyarete geldik. Burayı biz genel olarak çok beğeniyoruz bu tarz etkinlikleri bizim için de iyi oluyor."

-Emine Barlas: "Vişne topladık bugün. Sosyal medyadan öğrendik hasat yapacağımızı. Çok keyifli geçti. Değişik bir gün yaşadık. Gelmesi de kolay oldu. Kızılay Zafer Çarşısı'ndan ringler vardı."

-Müberra Bağlama: "Çok güzel ben de 90'lar çocuğuyum zaten çok güzeldi organizasyon için teşekkür ederiz."

-Demet Alkan: "Çok beğendim tam bana göre. Çok güzel olmuş, muhteşem olmuş ortam da, konser de çok güzel."