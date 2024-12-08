Ankara'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Ankara'da aralarında 12 ayrı olayın şüphelisinin de olduğu 6 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen çalışma kapsamında özel analiz ekibi kuruldu.

Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri toplanarak hırsızlık olayına karışan şüpheliler tek tek tespit edildi.

Aralarında, 8 otomobilden ve 1 evden hırsızlık, 1 bisiklet hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı olmak üzere toplam 12 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi S.T'nin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. tutuklandı.

S.T'nin, saklandığı evde dolabın arkasında yakalandığı öğrenildi.