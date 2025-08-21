Ankara\'da "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bugün Ankara, Kastamonu, Tekirdağ, Düzce, Iğdır ve Eskişehir ile birlikte 78 ilde düzenlenen İl Yaşlılık Çalıştayları'nın tamamlandığını belirterek, "Bu süreci, 2. Yaşlılık Şurası'nın en önemli adımlarından biri olarak görüyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında, Bakanlığa bağlı 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya, Bakan Yardımcısı Madak ile birlikte, Vali Yardımcısı Cihangir Güler ve alanında uzman kamu görevlileri katıldı.

Madak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda yaşlılık politikalarına ilişkin hizmetlerin geliştirilmesi için 2. Yaşlılık Şurası yapma kararı aldıklarını söyledi.

Yaşlılık Şurası'nın gündem konularının, illerde düzenlenen il yaşlılık çalıştayları, yaşlı saha araştırması ve literatür taraması sonucunda şekilleneceğini aktaran Madak, amaçlarının ailelerin, yerel yönetimlerin, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini şuraya taşımak olduğunu kaydetti.

Çalıştaylarda, yaşlılara yönelik mevcut hizmetlerin değerlendirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi, iyi uygulama örneklerinin ve yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Madak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaş almış büyüklerimizin doğrudan temsil edilmesine hassasiyet gösteriyoruz. Kıymetli büyüklerimizi daha yakından tanımak, beklentilerini ve ihtiyaçlarını öğrenmek amacıyla yaşlı saha araştırmasını geniş bir katılımla hayata geçiriyoruz. Bugün Ankara, Kastamonu, Tekirdağ, Düzce, Iğdır ve Eskişehir ile birlikte toplamda 78 ilimizdeki çalıştaylarımızı tamamlamış oluyoruz. Bu süreci, 2. Yaşlılık Şurası'nın en önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. Ulu çınarlarımız için attığımız her adım, sadece onların hayatına değil, aynı zamanda ailelerimize ve toplumumuzun geleceğine de katkı sunacaktır."

"Yaşlılığa yapılan yatırım, aslında hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır"

Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler de yaşlıların, sadece aile büyükleri değil, aynı zamanda milletin de hafızaları olduğunu ifade etti.

Devletin, yaşlıların sağlık, bakım, güvenlik ve sosyal hayata katılımlarında daha iyi şartlara ulaşmaları için çeşitli projeler yürüttüğünü aktaran Güler, bu çalıştayın da önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

Çalıştaydaki önerilerin ve beyannamelerin hem ilde hem de ülke genelinde yaşlılara yönelik hizmetlere katkı sağlayacağını vurgulayan Güler, "Yaşlılığa yapılan yatırım, aslında hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün büyüklerimizin karşılaştığı her güçlüğü çözmek, yarının yaşlı bireyleri olacak bizlerin de hayatını kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir de yaptığı konuşmada, yaşlıların yaşam kalitesini desteklemek ve sosyal hayata daha etkin katılmalarını sağlamak amacıyla bu çalıştayı yaptıklarını bildirdi.

Özdemir, çalıştayda sadece yaşlılık dönemine ait sorunları ve çözüm önerilerini değil aynı zamanda kültürel sürekliliği, kuşaklar arası dayanışmayı ve toplumsal bağları da ele alacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler ve katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.