Ankara'da jandarma 227 okul çevresinde denetim yapıp 1238 kişiyi sorguladı - Son Dakika
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Ankara'da jandarma 227 okul çevresinde denetim yapıp 1238 kişiyi sorguladı

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Ankara\'da jandarma 227 okul çevresinde denetim yapıp 1238 kişiyi sorguladı
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Jandarma, 2026-2027 eğitim yılı kapsamında Ankara'da bugün 43 trafik jandarması ve 73 asayiş timiyle 227 okul çevresinde tedbir aldı. Denetimlerde 1238 kişi sorgulanırken 305 araç, 40 iş yeri, 47 park/bahçe ve 18 metruk bina kontrol edildi.

Başkentte jandarma ekiplerince, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla 227 okul ve çevresinde denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında, okul ve çevrelerindeki asayiş ve trafik tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda bugün, 43 trafik jandarması ve 73 jandarma asayiş timiyle 227 okul çevresinde emniyet tedbirleri alındı, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi.

Jandarmanın sorumluluk bölgesindeki denetimlerde 1238 kişinin sorgusu yapıldı, 305 araç, 40 iş yeri, 47 park/bahçe, 18 metruk bina kontrol edildi.

Okul ve çevrelerindeki asayiş ve trafik tedbirleri ile kontrol ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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