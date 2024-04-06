Ankara\'da Jandarma Ekipleri Ramazan Bayramı Tatili İçin Trafik Denetimi Yaptı

Ankara'da jandarma ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.
Vatandaşların tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla trafik yoğunluğu yaşanabilecek noktalarda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktaları oluşturdu.
Kara yollarının yanı sıra havadan helikopterle de kontrollerini sürdüren ekipler, koordineli olarak yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıyor.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan Gölbaşı- Bala ve Akyurt- Kalecik Karayolu üzerinde helikopter ile yapılan havadan trafik denetimi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
Ekipler, "Sikorsky" tipi helikopterle havalanarak belirlenen güzergahlarda denetim gerçekleştirdi.
Kural ihlali gerçekleştiren sürücüler, yerdeki ekiplere bildirilerek gerekli işlemin uygulanması sağlandı.
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