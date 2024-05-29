Ankara\'da Jandarma, Motosiklet Sürücülerine Güvenli Trafik Eğitimi Verdi

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Ankara'da jandarma personeli, motosiklet sürücülerine güvenli trafik eğitimi verdi.

Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneğinin Dikmen'deki ofisinde verilen eğitimde, jandarma, motosiklet kazaların meydana geliş biçimlerinin istatistikleri hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Eğitimde, genel trafik kuralları, şerit ihlali, takip mesafesi gibi konularda da sürücülere bilgi verildi.

Dernek Başkanı Cengiz Çokan, eğitimin ardından derneğin çalışmalarına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Amacımız motosiklet sürücülerinin bilinçlenmesini sağlayarak kazaları önlemek." dedi.

Çokan, motosiklet kullanımı hakkında bilgi edinmek ve eğitimlere katılmak isteyenlerin derneğin internet sitesi ya da sosyal medya hesapları üzerinden kendileriyle iletişime geçebileceklerini söyledi.