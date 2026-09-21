Ankara'da jandarma operasyonuyla aranan 122 kişi adli makamlara sevk edildi

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 122 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezası bulunan 9, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezası bulunan 15, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezası bulunan 38, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 60 kişi yakalandı.

Yakalanan 122 kişi, adli makamlara sevk edildi.