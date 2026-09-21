Ankara'da jandarma operasyonuyla aranan 122 kişi adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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Ankara'da jandarma operasyonuyla aranan 122 kişi adli makamlara sevk edildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca arananlara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 122 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi; aralarında 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezası bulunan 9 kişi var.

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 122 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 10 yıl ve 20 yıl arası hapis cezası bulunan 9, 5 yıl ve 10 yıl arası hapis cezası bulunan 15, 2 yıl ve 5 yıl arası hapis cezası bulunan 38, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 60 kişi yakalandı.

Yakalanan 122 kişi, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
OperasyonJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelAnkaraJASATSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da jandarma operasyonuyla aranan 122 kişi adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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