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Ankara'da kaçak etil alkol dolu 3 tanker ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etil alkol dolu 3 tanker, kamyonet ve dolum aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen etil alkolün piyasa ederinin yaklaşık 24 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
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