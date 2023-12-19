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Ankara'da Kaçak Etil Alkol Dolu 3 Tanker Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Etil Alkol Dolu 3 Tanker Ele Geçirildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda etil alkol dolu 3 tanker, kamyonet ve dolum aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen etil alkolün piyasa değeri yaklaşık 24 milyon lira olarak değerlendiriliyor.

Ankara\'da Kaçak Etil Alkol Dolu 3 Tanker Ele Geçirildi
19.12.2023 - 14:09,
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Ankara'da kaçak etil alkol dolu 3 tanker ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etil alkol dolu 3 tanker, kamyonet ve dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen etil alkolün piyasa ederinin yaklaşık 24 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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