Ankara'da kaçak etil alkol dolu 3 tanker ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etil alkol dolu 3 tanker, kamyonet ve dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen etil alkolün piyasa ederinin yaklaşık 24 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.