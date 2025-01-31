Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Ankara'da 2 bin 500 paket sigara ile 132 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde S.Ö. ve S.Y'nin kaçak tütün ile tütün ürünleri sattığını belirledi.

Ekiplerce şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 500 paket sigara ile 132 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.