Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

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Çankaya ve Altındağ'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, geniş çapta kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara, 302 elektronik sigara, 420 puro, 140 bin 400 doldurulmuş makaron, 170 kilogram nargile tütünü ile 665 muhtelif emtia ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" uyarınca işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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