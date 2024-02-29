Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ankara\'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı malzemeleri satışa sunacakları bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 bin makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 elektronik sigara, 440 giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 çeşitli elektronik malzeme, 256 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

29.02.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, 2 şüphelinin gümrük kaçağı malzemeleri satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda 50 bin makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 elektronik sigara, 440 giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 çeşitli elektronik malzeme, 256 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

M.T. ve A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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