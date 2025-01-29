Ankara'da Kadın Köpek Saldırısına Uğradı

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Ankara'da bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada civarda bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Panikleyen kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, köpeklerin kadının etrafını sardığı ve eteğinden çekiştirdiği anlar yer alıyor.

Mahalle sakinleri sahipsiz köpek sorununu anlattı

AA muhabirinin görüştüğü mahalle sakinlerinden Satılmış Karataş, mahalledeki köpek sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"Çocuklarımız markete gidip gelirken köpeklerden çok muzdarip oluyor. İllaki başımıza bir olay gelmesi gerekmez." diyen Karataş, gece vakti sokağa çıkmaya çekindiklerini belirtti.

Tolga Yıldırım ise "Videoyu görünce çok kötü olduk. Bu duruma duyarsız kalmamak için gerekli mercilere de ulaştık. Burada sürekli köpek saldırısı oluyor. Saldırıya uğrayan kişi yetişkin değil çocuk da olabilirdi. Bir an önce bu konu hakkında bir önlem alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.