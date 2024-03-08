Ankara\'da Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Gül Verildi

Ankara'da jandarma ekiplerince yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Gölbaşı ve Kahramankazan'daki yol kontrol noktalarında önleyici kolluk faaliyeti sırasında jandarma personelimiz tarafından günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla seyir halinde olan kadın vatandaşlarımızın günleri kutlandı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kadın muhtarlar ziyaret edilerek günlerinin de kutlandığı belirtildi.
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