Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 80 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı.
Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanan 4 çocuk babası Abdullah Tiftikci, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tiftikci, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Ankara'ya Ulaştırıldı - Son Dakika
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