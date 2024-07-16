Ankara'da Kamuyu Zarara Uğratan Çeteye Operasyon: 33 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kamuyu Zarara Uğratan Çeteye Operasyon: 33 Kişi Yakalandı

Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kamuyu zarara uğrattığı belirlenen çeteye yönelik 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin sahte belge düzenleyerek araçları tescil ettirdiği ve maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyonda noter katipleri de dahil olmak üzere çete üyeleri gözaltına alındı. Aramalarda sahte evrak, tadilat belgeleri, dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

16.07.2024 17:23
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Ankara merkezli 9 ilde kamuyu zarara uğrattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, resmi belgede sahtecilik ve Noterler Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 242 aracın sahte belge düzenlenerek TSE ve diğer aracı kurumlara gitmeden tescil işlemlerinin yapıldığı tespit edildi.

Bu işlemlerden maddi kazanç sağlayan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Çete üyelerinin mağdura sosyal medya üzerinden ulaştığı ve şüphelilerin çekici, okul ve kamu servisi, kamyonet gibi araçları tadilat yapmadan sahte evraklarla ruhsat çıkararak trafiğe soktukları anlaşıldı.

Yakalanan noter katiplerinin ise usulsüz sahte belgelerle araçlara ruhsat çıkardıkları öğrenilirken, sistem üzerinden sorgulandığında bir aracın aynı gün içerisinde üç farklı ilde tescil işlemlerinin yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kamuyu Zarara Uğratan Çeteye Operasyon: 33 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kamuyu Zarara Uğratan Çeteye Operasyon: 33 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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