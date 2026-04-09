Ankara'da Kanser Taramalarında Hedef 1 Milyon

Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, kanserin hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Kurtcebe, birçok kanser türünün erken teşhis ve taramayla önlenebildiğinin altını çizdi.

Kurtcebe, 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Üç kanser türünde tarama yaptıklarını anlatan Kurtcebe, serviks kanseri için 30-65 yaş arası kadınlara, meme kanseri için 40-70 yaş arası kadınlara tarama yapıldığını, kolorektal kanser taramasını ise kadın ve erkeklerde gaitada gizli kan testiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ankara'da 22 noktada Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bulunduğunu ifade eden Kurtcebe, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu anımsattı. Aile sağlığı merkezleri, hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla taramaların yapıldığını söyledi.

Kurtcebe, Ankara'daki kanser taramalarına ilişkin, 'Geçtiğimiz yıl itibarıyla toplam 900 bine yakın, üç kanser türünde tarama yaptık. Nüfusumuzun yüzde 70'ine yakınını taradık. Bu yıl, bir milyonun üzerinde yıl sonuna kadar taramayı düşünüyoruz.' dedi. Tarama hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini dile getiren Kurtcebe, alışveriş merkezleri, parklar, cami çıkışları ve organize sanayi bölgelerinde de tarama faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Kanser taramalarında yılın ilk 3 ayında 250 bin rakamına ulaşıldığına işaret eden Kurtcebe, 'Yıl sonuna 1 milyona çok rahat bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyoruz.' diye konuştu. Tarama sonrası pozitif vakaların ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde sürdürüldüğünü belirten Kurtcebe, sürecin uçtan uca takip edildiğini vurguladı.

Kurtcebe, SMS uygulamasıyla uygun yaş grubundaki vatandaşlara ulaşıldığını, bu sayede farkındalığın arttığını dile getirdi. Akciğer kanserinde tütün kullanımının en büyük risk faktörü olduğunun altını çizen Kurtcebe, tütün kullanımıyla mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıldığını ve kapalı mekanlarda sigara yasağına yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Ankara'nın büyük bir sağlık şehri ve Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olduğunu vurgulayan Kurtcebe, kentte kamu hastanelerine günlük ortalama 160 bin başvuru olduğunu belirterek, 'Günlük ortalama 100 bin civarında MHRS randevusu açıyoruz. Bu MHRS randevularımızın da yüzde 80 kadarı doluyor.' dedi. Ankara'da kamu, özel ve üniversite hastaneleriyle toplam yatak kapasitesinin 24 binin üzerinde olduğunu aktaran Kurtcebe, sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.