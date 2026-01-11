Abb, Ankara Genelinde Kar Yağışına Karşı 1.985 Araç ve 2.621 Personelle Sahada

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara genelinde etkili olan kar yağışı için 1.985 araç ve 2.621 personelle sahada görev yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "AKOM Kriz Masası ise tüm birim temsilcilerimizin katılımıyla çalışmaları anlık olarak koordine etmektedir. Ayrıca

seyret.ankara.bel.tr ve kartakip.ankara.bel.tr adresimizden yolların durumu ve çalışmalar anlık olarak yayınlanmaktadır" denildi.