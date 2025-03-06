Ankara'da otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda 06 JJ 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin orta refüjdeki destek ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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