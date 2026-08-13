Ankara'da Kaza: Ölü Sayısı 2, Yaralı Sayısı 25
Ankara'daki midibüs-kamyon çarpışmasında ölü sayısı 2, yaralı sayısı 25'e yükseldi. Soruşturma devam ediyor.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI
Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı da 25'e yükseldi. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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