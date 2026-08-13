Ankara'da Kaza: Ölü Sayısı 2, Yaralı Sayısı 25

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı da 25'e yükseldi. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.