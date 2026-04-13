Ankara'da 400 Yaşlı ve Engelli Kimsesiz Sokağa Dönecek

Ankara Valiliği tarafından 'Kimsesizler Misafirhanesi' olarak tahsis edilen otellerin sözleşmesi 1 Mayıs günü sona eriyor, bu nedenle yaklaşık 400 yaşlı ve engelli vatandaş sokağa dönecek. Oteller, sadece kış aylarında kapılarını kimsesizlere açarken, ekonomik krizin ağırlaşmasıyla barınma krizi derinleşiyor. Başkent Ankara'da, Kral Paris Otel gibi üç otelde konaklayanlar, baharın gelişiyle birlikte barınaksız kalacak.

Bu otellerde kalanların çoğu 60 yaş üzeri ve engelli olup, gelir kaynakları sınırlı; engelliler ayda 5-7 bin lira alırken, diğerlerine Valilik tarafından iki ayda bir 750 lira veriliyor. Otellerde günde 3 öğün yemek çıkıyor ve akşam sayımları yapılıyor, uyarı alanlar çıkarılıyor. Yusuf Atakan gibi vatandaşlar, 'Yaz geldiğinde sokak köpeği gibi dışarı atılıyoruz' diyerek durumu protesto ediyor ve yıl boyu barınma talebinde bulunuyor.

Diğer konaklayanlar, Mirze Mehmet Uçar ve Ali Şener gibi, engelli aylıkları veya sınırlı yardımlarla yaşam mücadelesi veriyor, otel kapanınca sokakta veya geçici işlerde kalacaklarını ifade ediyor. Bu durum, kimsesizlerin sürekli barınma ihtiyacını ve sosyal destek eksikliğini vurguluyor.