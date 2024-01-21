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Ankara'da komşu kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da komşu kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan gürültü nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara\'da komşu kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı
21.01.2024 - 14:49,
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ANKARA'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiyi bıçakla yaralayan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan 2 aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi, bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, T.F. ve İ.H.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Olay, Polisiye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da komşu kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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