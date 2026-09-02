Altındağ\'da Feci Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Devrildi, 1 Yaralı

ANKARA'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin apartmanın bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün yan yola dönüş yapmak için şerit değiştirdiği 06 FAP 739 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe demirlerini yıkarak yaklaşık 3 metre aşağıdaki bahçeye devrildi. Otomobildeki 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Apartmanda yaşayan Aysim Özel, "Gece fren sesleri duyduk. Patlama sesine benzer sesler geldi ardından. Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. Kadınlar 'yardım edin' diye bağırıyordu. Birine boyunluk takmışlardı ve ambulansa götürüyorlardı" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.