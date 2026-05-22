Ankara'da Kurban Bayramı Tedbirleri

ANKARA Valiliği, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 2 bin 383 jandarma personeli ile 21 bin 773 emniyet personelinin görev yapacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın huzur, güven ve mutluluk içerisinde bayram sevincini yaşayabilmeleri ve güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla Valiliğimizce Ankara il genelinde gerekli tüm tedbirler alınmış, hazırlıklar tamamlanmıştır. Kurban Bayramı öncesi ve tatil süresince halkımızın güven içinde yolculuk yapabilmesini sağlamak amacıyla, 22 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı noktalarında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili birimlerimizce yoğun çalışma yürütülmektedir. Özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Havadan ve karadan trafik denetimleri de bayram süresince yoğun şekilde sürdürülecektir" denildi.

'BÜYÜK ARAÇLARIN SEYİRLERİNE İZİN VERİLMEYECEK'

Bayram süresince özellikle büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine yönelik güzergahlarda trafik yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle uygulanacaktır. Bu doğrultuda 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar; ilimizden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla yukarıda belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşların kabristan ziyaretlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla mezarlıklar ve bağlantı yollarında düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları ilgili kurumlarımız tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca kurban kesim alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması amacıyla gerekli tüm önlemler alınmış olup vatandaşlarımızın belirlenen kurban kesim noktalarını kullanmaları, çevre temizliğine özen göstermeleri ve kurban ibadetlerini kurallara uygun şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayram süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla hastaneler, acil servisler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimleri ve ambulans ekiplerinde gerekli planlamalar yapılmış; sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için 46 bin 427 sağlık personeli görevlendirilmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurban satış ve kesim alanlarında 146 veteriner hekim görevlendirilmiş; hayvan sağlığı, sevk işlemleri, hijyen koşulları ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerin bayram süresince titizlikle sürdürülmesine yönelik gerekli planlamalar yapılmıştır. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından da bayram süresince enerji arzında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla bakım, onarım ve arıza müdahale ekiplerinde gerekli planlamalar yapılmış; vatandaşlarımızın kesintisiz enerji hizmeti alabilmeleri için 329 personel ve 182 araç hazır hale getirilmiştir" denildi.

'TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRILDI'

Açıklamada ayrıca, "Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenliği için AŞTİ, tren garı, yüksek hızlı tren İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda güvenlik tedbirleri artırılmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın güven içerisinde seyahat edebilmeleri ve bayramlarını huzur içinde geçirebilmeleri amacıyla trafik ve asayiş denetimleri yoğunlaştırılmış; kırsal bölgeler ve otoyollar başta olmak üzere sorumluluk alanlarında devriye faaliyetleri artırılmıştır. Bu kapsamda 2 bin 383 jandarma personeli, 376 araç ve 25 dron ile görev yapacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir genelinde asayiş, trafik ve kamu düzenine yönelik denetim ve uygulamalar artırılmıştır. Bu kapsamda 21 bin 773 emniyet personeli, 1438 ekip, 1 helikopter ve 2 dron ile görev yapacaktır" bilgileri paylaşıldı.