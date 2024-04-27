Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara\'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması ve yerel olarak kuvvetlenmesi tahmin edilen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

27.04.2024 15:03
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Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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