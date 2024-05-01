Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağışa Karşı Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda - Son Dakika
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Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağışa Karşı Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.

01.05.2024 00:15  Güncelleme: 00:38
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.

ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

Ankara\'da Kuvvetli Sağanak Yağışa Karşı Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağışa Karşı Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağışa Karşı Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda - Son Dakika
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