Ankara\'da Kuvvetli Sağanak Yağışa Karşı Büyükşehir Belediyesi Teyakkuzda

Güncel

"Ankara\'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.

ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."