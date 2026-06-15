Ankara'da Madencilere Destek Gösterisi - Son Dakika
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Ankara'da Madencilere Destek Gösterisi

15.06.2026 20:34
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Bağımsız Maden İş Sendikası, Edirne'deki madencilere destek için sivil toplumla yürüyüş yaptı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde Ankara'da bir araya gelen sivil toplum örgütleri, Edirne'de hakkını arayan Özşen Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ne tehditle, ne baskıyla ne de silahla işçilerin mücadelesine engel olamayacaksınız. Özşen Madencilik işçileri kazanacak" ifadelerine yer verildi.

Ankara Sakarya Caddesi'nde, Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, "Madenciye sıkılan kurşun hepimize sıkılmıştır" yazılı pankart taşırken, "İşgal, grev, direniş, yaşasın Bağımsız Maden İş", "Özşen Madencilik işçisi köle değildir" ve "AKP'den hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.

Bağımsız Maden İş Sendikası adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün direnişin 27. gününde, açlık grevinin ise 3. günündeyiz. 27 gündür maaşlarını, gasp edilen haklarını ve işten atılan arkadaşlarının geri alınmasını isteyen madenciler direniyor. 27 gündür patron oyalıyor. 27 gündür Bağımsız Maden-İş Sendikası'nı devre dışı bırakmaya çalışıyor. 27 gündür işçilerin alın terine ve emeğine çökmeye devam ediyor. Talepleri karşılamak yerine işçilerin sabrını tüketmeye, iradesini kırmaya çalışıyor. ve bu direnişe karşı bir adım daha ileri gittiler. İşçilerin ailelerinin üzerine silahla ateş açıldı. Sendika temsilcilerine, Bağımsız Maden-İş temsilcilerine saldırıldı. Herkes şunu bilsin: Özşen madencileri 27 gündür yalnızca kendi ücretleri için direnmiyor. Bu ülkede alın teri çalınan bütün işçiler için direniyor. Bu ülkede tehdit edilen, susturulmak istenen bütün emekçiler için direniyor. Dün ailelerin üzerine sıkılan kurşun, patronların işçi sınıfına verdiği cevaptır. Biz de cevabımızı buradan veriyoruz: Ne tehditle, ne baskıyla, ne de silahla işçilerin mücadelesine engel olamayacaksınız. Özşen Madencilik işçileri kazanacak."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Madencilere Destek Gösterisi - Son Dakika

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