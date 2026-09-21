Ankara'da malvarlığı aklama soruşturmasında DHMİ eski yöneticisi Acar gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da malvarlığı aklama soruşturmasında DHMİ eski yöneticisi Acar gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmanın Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdüğü belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA
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