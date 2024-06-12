Başkent'te mandaların yolculuğu dron ile görüntülendi

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Başkent'te mandaların yolculuğu böyle görüntülendi

ANKARA - Doğal güzellikleri ve tarımsal faaliyetleriyle bilinen Ankara'nın Çubuk ilçesinde manda sürüsü dron ile görüntülendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otlayan mandalar, havadan çekilen görüntülerle adeta görsel bir şölen sundu. Mandaların uyum içinde otlamaları ve su kaynaklarına yönelmeleri dikkat çekerken doğal davranışları ve çevreyle etkileşimleri de net şekilde görüldü.

Mandaların görsel şölenine tanık olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden bölge halkı, ayrıca bölge ekonomisine ve ekosistemine olan katkılarını değer olarak görüyor.