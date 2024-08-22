Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte maymun çiçeği hastalığı nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

22.08.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte maymun çiçeği hastalığı nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı haberlerine ilişkin, " Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (MPox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir" açıklamasını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu ifade edilerek, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement