Ankara'da Maymun Çiçeği Hastalığı İddiaları Yalanlandı

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ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte maymun çiçeği hastalığı nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı haberlerine ilişkin, " Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (MPox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir" açıklamasını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu ifade edilerek, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.