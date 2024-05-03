Ankara\'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Polatlı istikametinde gitmekte olan Utku Cenikli (25) idaresindeki 06 GC 3647 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 06 CDM 452 plakalı otomobile çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cenikli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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